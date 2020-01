Nel primo match ufficiale del 2020, la Juventus ospita il Cagliari all'Allianz Stadium, per la 18esima giornata di Serie A. I bianconeri, che nell'ultimo match prima della sosta hanno perso la Supercoppa contro la Lazio, cercano l'immediato riscatto di fronte ai loro tifosi. Di fronte i rossoblù, che dopo un inizio di stagione travolgente, poco prima della sosta sono incappati in qualche passo falso. Fra Juve e Cagliari esistono 85 precedenti in partite ufficiali (76 in Serie A), con un bilancio di 42 vittorie bianconere, 29 pareggi e 14 successi per i sardi. Le reti della Juve sono state 120, quelle del Cagliari 68. L'ultima vittoria per i piemontesi risale al novembre del 2018, per 3-1, l'ultimo pareggio è l'1-1 del maggio 2015, mentre i rossoblù hanno conquistato i tre punti per l'ultima volta il 31 gennaio del 2009: 3-2, gara decisa da un gol di Matri al 78', con Allegri sulla panchina cagliaritana. Oggi tutti in campo alle 15, arbitra Giacomelli.



Di seguito le formazioni ufficiali:



JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Ronaldo, Dybala. All. Sarri



CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Cacciatore, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. All. Maran





