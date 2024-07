Juventus, Calafiori si complica: Giuntoli studia le alternative, c'è un piano preciso

Questione di incastri, di alternative, di occasioni., che ha illustrato il futuro del centrale della Nazionale Italiana: "Riccardo Calafiori lo abbiamo preso 12 mesi fa, per cui vediamo cosa succederà nel mercato ma nella nostra testa c’è la volontà di tenerlo. Proveremo a tenerlo, ma se arriveranno offerte importanti dovremo tenerle in considerazione. Non credo andrà alla Juventus, probabilmente andrà in un mercato diverso".

(base d’asta pari a 50 milioni di euro, visto e considerando che il Basilea detiene il 50% di clausola sulla rivendita del giocatore). Tuttavia, da queste ultime parole, emerge una chiara volontà di non cedere il proprio gioiello in Serie A, specialmente a una diretta concorrente come la Juventus. Calafiori, anche grazie alla stagione vissuta in Emilia-Romagna e agli ottimi Europei disputati con la maglia dell’Italia, ha mercato anche in Premier League e la concorrenza di top club come Liverpool, Arsenal e Manchester United non fa altro che rendere sempre più complesso un possibile arrivo dell’ex Roma alla Continassa.