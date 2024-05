Juventus, Calvo: "Imprescindibile ridurre il numero delle squadre"

Laè intervenuta questa mattina con diversi esponenti dei suoi club alla settima Commissione Cultura e Istruzione del Senato, in merito alle "".Tra i protagonisti a prendere parola, Managing Director Revenue & Football Development della: le sue dichiarazioni riportate Calcio e Finanza.- "potrebbe, combinata con una riforma sui contratti dei calciatori introducendo più flessibilità, far rivedere il concetto stesso di mutualità che quello che sostiene tutte le categorie inferiori.. Stessa proporzione per gli altri club della massima serie".

- "La crisi calcio italiano parte da lontano. Nel 2003, la Juve fatturava come tutte le più importanti società d’Europa. Intorno ai 230-250 milioni di euro. A 20 anni di distanza, siamo riusciti a doppiare questa cifra, ma le nostri rivali internazionali lo hanno quadruplicato. Il problema principale è che le norme italiane pensano siano solo un gioco e non un industria".- "La Juventus fa parte di un sistema che investe in settori di sviluppo che non hanno altri sostegni come quello giovanile e femminile. Nel comitato di controllo della FIFA i club non hanno alcuna rappresentanza, mentre in quello della UEFA sono solo tre. I club sono gli unici ad assumersi il rischio di impresa. Per esempio, nell’anno dei mondiali i club avranno a disposizione i calciatori solo per il 75%, tempo di riposo incluso. Per il 25% non saranno a disposizione dei club senza avere un incentivo economico".

- "Alla luce di un sistema economico del paese che fatica, a una mancanza di concorrenza nel settore televisivo, senza dimenticare il tema infrastrutturale, immaginare una crescita del calcio italiano per i livelli più alti è difficile. L’eliminazione del Decreto Crescita e divieto sponsorizzazione delle aziende di betting sono decisioni prese al di fuori dal sistema calcio ma che pesano esclusivamente su di esso. Basti pensare come, nonostante l’aggiornamento del decreto sullo sport professionistico, qualora la Juventus volesse organizzare un concerto all’interno del proprio stadio o sfruttare economicamente l’istallazione dei pannelli solari, non potrebbe farlo".

- "L’inizio crisi del calcio è partita dal 1995 con la legge Bosman che ha portato a un enorme squilibrio nel rapporto fra club e calciatori con un incremento esponenziale dei costi. Ci sentiamo penalizzati. La Legge Melandri sui diritti televisivi, che ha di fatto portato all’interruzione della crescita del calcio italiano e questo non è un caso. I diritti tv si sono fermati al 2009. La Serie A sostiene tutto il sistema. Il calcio italiano non è sostenibile e si rende necessario un intervento per renderlo economicamente sostenibile e stabilizzarlo".