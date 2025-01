Juventus: Cambiaso-Manchester City, a che punto siamo? Le ultime sulla trattativa

. Sembra un punto di partenza banale, ma è tutto ciò che manca in questo momento tra la Juventus e il Manchester City per Andrea Cambiaso. Praticamente e molto più concretamente, un accordo. Per questo Motta ha sempre utilizzato Andrea nelle ultime partite, per questo la cessione è stata spinta via, almeno nell'immaginario collettivo.

Ripartiamo dall'inizio del "caso".- per un fastidio alla caviglia, che è tornata evidentemente a far male nel momento più caldo pure del mercato. Naturalmente, è facile pensare che ci sia qualcosa dietro, molto più giusto ritenersi alle parole di Motta. Anche qui, abbastanza chiare:Due risposte nelle risposte.Due: un po' di tempo non è una partita, non sono due, è un tempo indefinito. Probabilmente, quello del mercato.

Adesso o mai più, però, se Pep Guardiola vorrà portarlo effettivamente a Torino.Dovrà infatti alzare la prima proposta, il City, se vorrà andare avanti con la trattativa. O convincere direttamente i bianconeri, che nel frattempo si sono cautelati con Renato Veiga e che potrebbero tornare con più forza sul mercato se dovessero arrivare soldi freschi dall'Inghilterra.. Ancora un paio di giorni e sapremo. Ancora un paio di giorni, e capiremo se Cambiaso si è preso del tempo soprattutto per riflettere.

