Juventus, Cambiaso: 'Motta è esigente e ha grande mentalità'

Cristiano Corbo, inviato ad Herzogenaurach

28 minuti fa

Andrea Cambiaso, difensore della Juventus, ha parlato ai giornalisti presenti nel ritiro di Herzogenaurach, in Germania, quartier generale dell'Adidas: "Sono tornato dalla vacanza, questi 20 giorni, sono molto contento di essere qui, tornare in questa società incredibile. Fisicamente sto bene, dai bene!".



THIAGO - "Allenatore che ha grande mentalità, ha grande voglia di lavorare, è molto esigente. E quindi fa molto bene Siamo una squadra relativamente giovane. Può aiutarci molto".



ALLA JUVE - "Ho questa fortuna, sono abbastanza duttile. In diverse posizioni. In questi giorni mi sta utilizzando più da terzino sinistro. Quello poi vedremo, durante l'anno ci sono diverse complicanze, infortuni, vedremo dai…"