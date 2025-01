Juventus, caos Danilo: non si aspettava di allenarsi da solo. C'è la richiesta di Giuntoli al Napoli

Dopo cinque anni e mezzo Danilo non vestirà più bianconero, lascerà Torino, tra le grandi polemiche. Thiago Motta lo ha messo alla porta da tempo, Giuntoli non vede l'ora di risparmiare parte dei 4 milioni di euro d'ingaggio, ma nessuno, per ora, ha fatto i conti con la volontà del brasiliano. Che una volta capito che a Torino non c'è futuro, ha scelto di andare al, di raggiungere Conte, che lo ha messo in cima alla lista dei desideri.Il problema è lo stesso del mese scorsoIl Napoli è pronto ad accogliere il difensore, ma senza costi di cartellino. Non vuole pagare per un giocatore che va in scadenza tra sei mesi, che da luglio è senza squadra. Il braccio di ferro è destinato a durare, i due club torneranno a parlarsi nei prossimi giorni ma al momento c'è distanza.

Danilo, che non è stato convocato per la Supercoppa italiana in Arabia Saudita, si aspettava di tornare ad allenarsi in gruppo, per questo ieri è rimasto sorpreso quando ha capito che i progetti di Motta erano diversi. Come scrive Il Corriere di Torino nella serata di lunedì, quando ancora era a riposo come il resto dei suoi compagni, il difensore brasiliano. Di fatto è fuori dalla Juventus, con la quale il rapporto ormai si è deteriorato.