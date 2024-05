Juventus, Capello: "Allegri merita rispetto. Critiche esasperate contro di lui, anche quando vinceva"

25 minuti fa

1

Massimiliano Allegri non è più l'allenatore della Juventus. La società bianconera ha comunicato in queste ore l'esonero del tecnico e la scelta ha ancor di più polarizzato l'opinione pubblica tra quanti la ritengono la decisione giusta da prendere e chi invece difendono l'operato dell'ex Milan. Tra questi c'è anche Fabio Capello che, in un’intervista rilasciata a ‘Gazzetta dello Sport‘, ha detto questo di lui.



IL PARERE - “Le critiche su di lui c’erano già quando vinceva, ma in questi anni sono diventate un tiro al bersaglio quasi esasperato. La verità è che la carriera parla per lui, Allegri è uno che merita rispetto. La sua reazione alla fine della partita mi ha sorpreso perché chiaramente non è stato un semplice raptus agonistico, ma nascondeva qualcosa di più profondo. Con l’arrivo di Giuntoli in società l’aria è cambiata e lui questo l’ha sentito, rendendosi conto giorno dopo giorno che le voci che lo riguardavano erano vere, e allora, con una coppa tra le mani, viene fuori l’orgoglio. La Juve quest’anno era inferiore all’Inter e anche al Milan. L’aver vinto qualcosa per i giocatori che non l’avevano mai fatto rappresenta uno step importante perché quando inizi a vincere acquisisci un approccio diverso. Per alzare il livello però la società sarà costretta ad investire: servono tre o quattro grandi giocatori”.