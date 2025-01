L'Équipe - Juventus, caso Kolo Muani: Giuntoli infuriato, contatti continui con il PSG

Nella giornata di ieri,. Vi abbiamo riportato come, a far nascere un intoppo nella trattativa, fosse una problematica legata al tesseramento dell’attaccante francese. Per entrare più nel dettaglio,Dunque? Situazione di stallo e tutti al lavoro per cercare una soluzione che soddisfi società e giocatore. A quanto filtra, non c’è pericolo che l’affare salti da un momento all’altro, ma è chiaro che ora, per permettere alla Vecchia Signora di ufficializzare Kolo Muani,

Una situazione senz’altro infelice e che non permetterà a Thiago Motta di avere a disposizione il centravanti in vista della delicata sfida contro il Milan in campionato. Una casistica particolare che di certo non è passata inosservata e che dalla Francia, in particolare L'Equipe, hanno tenuto a ricostruire maggiormente nel dettaglio. Come viene riportato,e, in particolare, contro Pasquale Sensibile, responsabile dei giocatori in prestito ai parigini. In ogni caso, comunque, esiste serenità e convinzione che tutto sarà risolto e Kolo Muani annunciato ufficialmente nei prossimi giorni.

Come detto, per risolvere serve che il PSG liberi un posto per i prestiti con, attualmente al Besiktas. L’idea è di richiamare il giocatore per poi rivenderlo in Italia, anche se il giocatore sarebbe riluttante e preferirebbe accasarsi in Inghilterra o in Spagna.