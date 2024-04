Lazio, Tudor: 'Juve oggi diversa, ma la qualificazione resta aperta. Qualcuno è ancora legato al passato'

Igorha rilasciato un'intervista a Mediaset alla fine della sfida persa contro la Juventus all'Allianz Stadium:"Ci sono state un po' di problematiche. Abbiamo fatto un buon primo tempo e un brutto secondo tempo. La Juventus era diversa rispetto a tre giorni fa, dove noi abbiamo speso tanto. Abbiamo avuto un po' di problemi e abbiamo un po' mollato. La fisicità della Juventus è impressionante e ci hanno messo un po' sotto. Il risultato però tiene tutto aperto per il ritorno".

"Un buon primo tempo e la personalità di venire qua per giocare. Isaksen ha fatto due allenamenti con me. C'è gente che è ancora legata alle cose del passato. Ci vuole tempo. C'è stata una differenza che si è sentita soprattutto nel secondo tempo"."Dobbiamo migliorare in tutto secondo tempo. Il calcio che proponiamo adesso è un po' più fisico rispetto a prima ma si migliora mano a mano. Questi tre giorni con la Juve sono stati una full immersion e poi ci sarà il derby".

"Casale non ha dormito per due notti ma doveva entrare. Tre giorni fa abbiamo speso tante energie e ci può stare. Le loro motivazioni sono importanti e la differenza si è sentita. Faccio i complimenti ai miei ragazzi che ce l'hanno messa tutta. Vedremo cosa succederà al ritorno"