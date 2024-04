, centrocampista classe 2006 e figlio dell'allenatore ex Brescia tra le altre Giuseppe Scienza, ha firmato ilcon la, fino al 30 giugno 2025."Lo scorso settembre esordiva in Under 19, dopo il percorso in Under 17, segnando pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Da allora non ha fatto mai mancare il suo apporto a Montero e ai compagni (decidendo, per esempio, il recente Derby’ D’Italia). Oggi il duttile giocatore bianconero, bravo a centrocampo, forte in propensione offensiva e – si diceva – col gol fra le sue armi, corona questa parte del suo percorso firmando il suo primo contratto da professionista in bianconero, con scadenza 2025. Michele, nato proprio in Piemonte, a Borgomanero, nel 2006, è bianconero dal 2020, quando arrivò dalle giovanili dell’Inter. E ora questo step così importante: avanti così!".

Nato a Borgomanero mentre il padre era allenatore nel settore giovanile azzurro, Scienza, nell'infanzia tifoso del Torino, si è convertito presto al bianconero. O almeno l'ha fatto da quando veste la maglia della Juventus. Michele è un classe 2006 ed è un centrocampista offensivo poliedrico che può agire anche come attaccante o seconda punta.Con buona tecnica, personalità e un carattere ancora in fase di sviluppo, si ispira a un ex giocatore della Juventus mai dimenticato, Paulo Dybala. Nell'arsenale ha tanto, quasi tutto: visione di gioco, tiro da fuori, personalità per decidere.

Fu reclutato dalla Juve dopo una vittoria contro l'Inter tre anni fa, durante un derby d'Italia nel campionato giovanile. Il padre, allenatore ed ex giocatore, ha raccontato che la Juventus ha saputo offrire a Michele un percorso di studi e calcistico di alto livello, e la famiglia per questo motivo ha accettato.