Dopo due flop Mondiali consecutivi Il cielo è ancora Azzurro? Noi crediamo di sì, perché nei settori giovanili d'Italia e non solo continuano a nascere talenti che potrebbero rappresentare, ce lo auguriamo, il futuro d'Italia. È così che nasce Mondo Azzurro, un'evoluzione del vecchio focus Primavera, allargando il nostro mirino non solo all'ultimo step dei nostri campionati giovanili, ma anche a tutti coloro che stanno pian piano emergendo con uno sguardo verso le nostre nazionali.



MICHELE SCIENZA - E oggi partiamo subito col botto, con un giocatore su cui la Juventus punta tantissimo: si tratta di Michele Scienza, trequartista classe 2006 della Juve Under 17, soprannominato "fantaScienza" data la sua classe alle spalle delle punte e che ha il derby nel sangue.







SCIPPATO ALL'INTER - Figlio d'arte, il padre Beppe ha giocato nel Torino (vincendo un Viareggio e un campionato Primavera) e ha allenato le selezioni giovanili granata, è cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, ma nel 2020 fu 'scippato' dai bianconeri che sfruttarono le divergenze con i nerazzurri legate ai trasferimenti giornalieri (quasi 100km) che il ragazzo doveva fare per allenarsi a Milano. Ecco nel nostro video la sua storia.