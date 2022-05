Non saluterà la Juventus come avrebbe voluto, Giorgio Chiellini. La sconfitta contro l’Inter in Coppa Italia ha privato il capitano bianconero di alzare il suo ultimo trofeo prima di dire addio ai colori che ha difeso per 17 anni e diciannove titoli conquistati. Il difensore toscano non ha ancora rivelato le sue intenzioni, ma secondo gli esperti, il suo futuro potrebbe essere a stelle e strisce, con un approdo in MLS offerto in quota a 1,70. Un’ultima esperienza fuori dall’Europa per salutare il calcio senza la pressione vissuta costantemente finora. Non è da scartare, però, anche la possibile permanenza alla Juve, per lui una seconda famiglia, ma nella nuova veste di dirigente: un’eventualità che per goldbet vale 3 volte la posta. Più remote invece le possibilità di un ruolo nella nazionale azzurra, in quota a 15, o come commentatore televisivo, a 20. Sale a 30 invece un futuro da allenatore, stessa quota di un’esperienza da calciatore in Qatar, mentre si trova a 50 volte la posta un romantico ritorno nella Livorno che l’ha lanciato nel grande calcio.