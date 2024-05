Juventus, la squadra di Giuntoli: Chiellini con Thiago Motta. E c'è posto per due suoi fedelissimi

11 minuti fa



Anno nuovo, vita nuova alla Juventus. I bianconeri si preparano ad aprire un nuovo ciclo e, salutato Allegri nell'attesa di Thiago Motta, stanno riorganizzandosi anche a livello societario. I pieni poteri conferiti a Cristiano Giuntoli da John Elkann fanno dell'ex ds del Napoli l'ormai deus ex machina della Juve. Una delle sue prime mosse estive potrebbe essere quella di riportare a casa una bandiera del club. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti alla Continassa dovrebbe tornare Giorgio Chiellini.



RUOLO E INCARICHI - L’ex capitano si è ritirato qualche mese fa con il Los Angeles Fc e punta ora a fare il dirigente. Laureato in Economia e con master in Businness Administration sul calcio, Chiellini potrebbe far al caso della Juve in quanto incarna i valori del club, di cui è "Ambassador", è apprezzato dai tifosi e ha competenze dirigenziali. Ancora incerto il ruolo che potrebbe ricoprire l'ex difensore, ad oggi "Player Development Coach” in America. In questi mesi Chiellini ha seguito da vicino il lato finanziario e organizzativo del club losangelino. Il suo rientro in Italia è previsto per metà luglio. Ma sono tante le novità societarie che si prospettano. Sempre più vicini infatti gli innesti da parte della Juve di Giuseppe Pompilio e Stefano Stefanelli, uomini di fiducia di Giuntoli.