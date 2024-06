Juventus, Chiesa al Manchester United? Idea scambio

Getty

Nuovi scenari per il futuro scacchiere offensivo da regalare a Thiago Motta. In casa Juventus, si ragiona soprattutto sulle fasce esterne. Come riporta La Gazzetta dello Sport,I due inglesi rientrano a Old Trafford dai prestiti al Getafe e al Borussia Dortmund, ma non vestiranno la maglia dello United nella prossima annata. La Juventus ha già incassato la disponibilità di Greenwood, rinato in Spagna dopo l’inattività seguita alle spiacevoli vicende personali, ma non vuole superare la soglia richiesta dai Red Devils, ovvero 40-50 milioni di euro. Si cercano delle vie alternative.

. Il Manchester United perderà due attaccanti esterni (Greenwood e Sancho) e ha cominciato a ragionare sull’azzurro, pedina sacrificabile per Motta e in scadenza di contratto fra dodici mesi.