Juventus-Chiesa: rimandato l'incontro con l'agente. Si decide dopo gli Europei

In casasono tantissimi i temi mercato che il direttore sportivo Cristianosta provando lentamente, ma inesorabilmente a trattare per arrivare alla prima deadline del 30 giugno con un'idea chiara di quello che sarà il futuro della squadra da regalare a. Szczesny e Rabiot sono fascicoli scottanti, ma quello che più preoccupa il club e i suoi tifosi è inevitabilmente quello che riguardasi sta lavorando per prolungare l'accordo in scadenza il 30 giugno e non perderlo a zerosi sta spingendo per un addio anticipato di un anno rispetto alla scadenza,, il jolly più importante dell'intera squadra, la nebulosa si è fatta di giorno in giorno, di settimana in settimana, più complessa.E la trattativa per il rinnovo, iniziata ormai da tempo non si è però mai concretizzata con i numerosi incontri avuti con l'agente Fali Ramadani che si sono tutti conclusi con un nulla di fatto.ma fra la volontà e l'accordo economico ci passa un enorme mare di richieste da parte del giocatore e del suo entourage che oggi Giuntoli non può soddisfare.che è il giocatore più pagato della rosa e della Serie A.E non è in programma in tempi brevi un nuovo summit fra le parti. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romanoper concentrarsi solo ed esclusivamente sugli Europei di Germania 2024 con l'Italia. Solo dopo l'uscita degli Azzurri del torneo si tireranno le somme e ci sarà un nuovo incontro.L'obiettivo dell'agente è, inevitabilmente,che oggi sono ferme a Napoli, Roma e Newcastle, ultimissimo club che si è mosso per provare ad acquistarlo nel corso dell'estate. Isono gli unici oggi a poter garantire a Chiesa l'ingaggio che chiede in bianconero, mentre per gli azzurri e i giallorossi la scelta sarebbe più legata ai rapporti che Chiesa ha cone con, ma sia Napoli che Roma difficilmente potranno accontentarlo dal punto di vista economico. L'idea è chiara, oggi conta solo il campo. Da lì si passerà per decidere il suo futuro.