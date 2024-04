Juventus, Chiesa sostituito: in campo 90' solo sei volte su 29!

28 minuti fa



Federico Chiesa è stato sostituito da Massimiliano Allegri durante Torino-Juventus al 64', sul risultato di 0-0. Al suo posto, dentro Kenan Yildiz. Durante questa stagione, Chiesa ha giocato per 90' solo in 6 occasioni su 29 partite (27 in Serie A e 2 in Coppa Italia). Il numero sette della Juventus ha giocato 90' solo in Sassuolo-Juve 4-2, Juve-Lecce 1-0, Atalanta-Juve 0-0, Genoa-Juve 1-1, Napoli-Juve 2-1 e Juve-Atalanta 2-2.



TITOLARE E DALLA PANCHINA - Più nello specifico, Chiesa, su 27 partite di Serie A, è stato schierato titolare 21 volte, in 6 occasioni è entrato dalla panchina e 5 volte è stato assente per infortunio. In Coppa Italia, 2 presenze da titolare e un'assenza per infortunio.