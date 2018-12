Colpo per lo staff tecnico in casa Juventus. Nei prossimi giorni - scrive il Corriere dello Sport - arriverà Filippo Fusco, ex direttore sportivo di Verona e Bologna, nonché dirigente del Napoli. L’accordo tra il dirigente e Fabio Paratici è stato praticamente trovato, mancano solo da limare gli ultimi dettagli. Dall’inizio del 2019 la Juventus dovrebbe ufficializzare l’incarico di Fusco, entrato nel calcio nel 1995 come dirigente accompagnatore del Napoli di Boskov (scelto da Ferlaino). Fusco nella Juventus avrà un ruolo di rilievo nell’area scouting.