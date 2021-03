"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".. C'era un periodo in cui tutto, dalle finali delpresidente deglia, sembrava già disegnato in quel mondo creativo da Mattche ha cambiato la televisione. Se è da un po' che le previsioni sono andate scemando,. E sì, anche sulla nostra Serie A.In Italia, l'11 maggio del 1996, va in onda la puntata, quella in cui, che ha finto la sua morte con un suo manichino, rincontra sua madre, che pensava fosse morta e invece è lì a piangere sulla tomba del figlio. Era scappata 25 anni prima, ricercata dall'FBI, in quanto membro di un gruppo di protesta contro la guerra batteriologica., si innamorò dei basettoni di ​Willyin tv, durante il. Mentre Abraham, contrariato dal quel mondo, ". E infatti... "Ha provato a cambiare in realtà, puntando sul giovane Andrea Pirlo, privo di esperienza da allenatore ma con idee e una visione di calcio che hanno intrigato Andrea Agnelli e tutto il management, un po' come Mamma Simpson e”. Però le cose non stanno andando come previsto: difficoltà, nessuna identità, uscita dalla Champions agli ottavi col Porto e fuori dalla lotta scudetto.Per questo, la Juve, in realtà è, come ha sottolineato la splendida pagina Facebook(nella gallery le foto della scena... rivista): ha bisogno diInsomma, di Massimiliano, un uomo come Johnny, quello con la "pettinatura su cui fare affidamento". Perché del resto, come ha detto lo stesso, per allenare la Juventus c'è bisogno solo di una cosa: "vincere". E quello ora cerca: uno che la faccia vincere.