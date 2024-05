Juventus, Compagnon in fase di decollo: osservato speciale di Lecce e Genoa, cosa filtra sul futuro

Il nuovo che avanza. Lapuò guardare al futuro con rinnovata fiducia grazie al lavoro svolto in questi anni tra settore giovanile e Next Gen. Da Fagioli a Yildiz, da Miretti e Iling Jr a Soulè, sono tantissimi i talenti che hanno spiccato il volo. Il prossimo potrebbe essere Mattiaprotagonista di 5 gol nella sua prima stagione in serie B tra le fila dellaUn’annata che ha visto il talento friulano convincere tutti per qualità, personalità e una certa duttilità tattica che gli permette di fare il meglio sia da seconda punta che da esterno d’attacco.

Il marchio di fabbrica è il movimento a rientrare prima di andare alla conclusione (tra le più potenti e precise dell’ultimo campionato di serie B).Mattia tornerà sicuramente in bianconero per fine prestito e nelle prossime settimane verrà presa una decisione sul suo futuro, gli interessamenti non mancano di certo.hanno seguito con grande attenzione nel corso di questa stagione ricevendo sempre dei feedback molto positivi. Sul classe 2001 si registrano anche dei movimenti da parte di