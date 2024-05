Quanto guadagna la Juventus con la qualificazione in Champions

Alla Juventus basta un pareggio per 1-1 con la Salernitana già retrocessa per andare in Champions League. Massimo risultato col minimo sforzo.. I bianconeri sono a +7 sui giallorossi a due giornate dalla fine del campionato, e con almeno cinque squadre che possono qualificarsi in Champions - per la prima volta nella storia - possono essere sicuri dell'accesso.- Nelle previsioni della società il pass per la prossima Champions League avrebbe portato nelle casse bianconere circa 45/50 milioni di euro, ma con il nuovo format potrebbe esserciin base a quante saranno le squadre italiane nella competizione (cinque o sei). La qualificazione della Juventus quindi porta al club un guadagno minimo garantino di 50 milioni che può salire fino ai 60.

- Per la prima volta nella storia la Serie A avrà almeno cinque squadre in Champions League, l'ufficialità è arrivata dopo i quarti di Europa e Conference League:. Non solo: se l'Atalanta dovesse vincere l'Europa League battendo il Bayer Leverkusen in finale, le squadre italiane nella principale competizione per club diventeranno sei.