Redazione Calciomercato

La Juventus fa sul serio per Galeno,, i rapporti sono ottimi e hanno portato a una. Ma c’è di più: Galeno ha almeno altre due proposte sul tavolo ma ha dato priorità alla Vecchia Signora.- Galeno è stato l’eroe della recente Supercoppa del Portogallo vinta dal Porto con una straordinaria rimonta da 0-3 proprio con una doppietta del brasiliano. Per i Dragoes è un giocatore fondamentale ma la politica non cambia: nessuno è incedibile ma la bottega è cara.

Nelle prossime ore Giuntoli cercherà di trovare un accordo con Bertolucci sui termini personali di Galeno. Un accordo che dovrebbe essere abbastanza semplice da raggiungere.. Prende corpo quanto anticipato dalla nostra redazione: