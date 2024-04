Juventus, contatto tra gli agenti di Gudmundsson e Giuntoli: dalla richiesta alle contropartite, il punto

Lafa sul serio per Albert. Il gioiello islandese piace tantissimo a Cristianoche si è già attivato per provare a portarlo a Torino nella prossima stagione. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, durante la settimana scorsa è andato in scena unprotagonista di ben 13 gol in 30 partite in A nell’attuale stagione.La Juve si è mossa concretamente per Gudmundsson incassando ildel giocatore che vuole uno step successivo nella sua carriera: l’obiettivo è giocare in Champions League nella prossima stagione.di euro ma i buoni rapporti tra gli agenti di Albert e la società ligure possono portare a un’apertura della trattativa.

. Dal canto suo la Juve grazie anche al lavoro dei fratelli Giuffrida punta a inserire delle contropartite per abbassare l’esborso economico.C’è comunque apertura da parte della Juve a discutere anche di altri giocatori come Miretti, Kaio Jorge o Iling-Junior. L’asse Torino-Genoa è pronto per diventare sempre più caldo, la Juve ha messo Gudmundsson nel mirino.