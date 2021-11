Si fa sempre meno probabile il ritorno in Italia di Mohamed Ihattaren, giocatore di proprietà della Juventus ma in prestito alla Sampdoria con cui non ha mai esordito in partite ufficiali. Secondo alcune indiscrezioni dei media olandesi il giocatore avrebbe acquistato una casa a Tilburg, nel distretto di Stokhasselt Sud: questa mossa verrebbe interpretata come la volontà da parte del giocatore di non rientrare in Italia dopo la fuga di ottobre e conseguentemente di ripartire dall'Olanda anche per quanto riguarda la propria carriera da calciatore.