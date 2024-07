Juventus, cosa manca per prendere Todibo: coinvolta anche l'Atalanta

, con, dopo che per i bianconeri è. Il giocatore, classe 1999,s, che oltretutto ha anche un buon rapporto con il Nizza, club dal quale ha appena acquistato Khephren Thuram., cifra alla quale si era avvicinato il West Ham, ma senza affondare il colpo. La Juventus al momento offre non più di, con la formula del prestito con obbligo, con la possibilità di aggiungere anche, sulla quale però non è stato ancora trovato un accordo sui nomi.

Per la Juventus, l'alternativa più a buon mercato (si parla di 15 milioni) è rappresentata da, difensore dell'Arsenal che Thiago Motta ha già allenato allo Spezia.In ogni caso,nel reparto difensivo, con almeno uno fra, nell'ambito della trattativa per portare Teun Koopmeiners in bianconero)