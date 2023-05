Juventus-Cremonese è il posticipo serale della domenica della 35esima giornata di Serie A con calcio d'inizio alle 20.45 allo Stadium di Torino. I bianconeri di Massimiliano Allegri che avranno l'esordio della nuova prima maglia, arrivano dal pareggio in extremis col Siviglia e devono difendere il secondo posto in classifica. Dall'altra parte Davide Ballardini si gioca nello scontro impossibile le ultime chance di raggiungere una salvezza distante oggi 6 punti, ma con una striscia aperta di 3 risultati utili consecutivi che dà speranza.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Juve-Cremonese, con calcio d'inizio alle 20.45 di domenica 14 maggio 2023 all'Allianz Stadium di Torino e sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn



LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Galdames, Castagnetti, Meité, Valeri; Okereke, Ciofani.