Cristiano Ronaldo torna a Madrid. L'attaccante portoghese della Juventus è atteso nella capitale spagnola martedì al processo per l'evasione fiscale ai tempi in cui giocava nel Real Madrid. Dopo aver patteggiato una sanzione pecuniaria da 18,8 milioni di euro con le autorità fiscali spagnole nella scorsa estate, secondo l'agenzia di stampa internazionale Reuters, il calciatore dovrebbe dichiararsi colpevole. I pubblici ministeri chiedono per lui una condanna da 23 mesi di carcere più una multa. In ogni caso CR7 non rischia una pena detentiva perché in Spagna, per un primo reato punibile fino a due anni di carcere, scatta la condizionale.