Scende in campo la Juventus di Pirlo, che all'Allianz Stadium attende il Crotone per chiudere la 23esima giornata di Serie A. Rispondere all'Inter per non vederla andare troppo lontana, vincere per accorciare sulle rivali in una zona Champions sempre più affollata: questa la priorità della Vecchia Signora; dall'altra parte, invece, la squadra di Stroppa cerca il colpaccio, dopo l'1-1 dell'andata, per rilanciarsi in zona salvezza.



LE PROBABILI - Con Dybala ancora out e Morata non al meglio, insieme a Ronaldo confermato Dejan Kulusevski, che non segna dal 19 dicembre, nella vittoria di Parma contro il suo passato, mentre a centrocampo freme il giovane Fagioli, in ballottaggio con Ramsey, infine scelte obbligate in difesa con Chiellini e Bonucci ko; Stroppa, invece, davanti non sa ancora se puntare su Di Carmine, favorito, o Simy, che sa come far male alla Juventus, mentre non ci sono dubbi su Ounas, il colpo di gennaio, e Messias, la sorpresa della stagione.



JUVENTUS-CROTONE (Ore 20.45, visibile su Sky Sport Serie A e 251)



Juventus: Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt; Chiesa, Ramsey, Bentancur, McKennie, Alex Sandro; Kulusevski, Ronaldo.



Crotone: Cordaz; Rispoli, Magallan, Golemic, Reca; Molina, Petriccione, Vulic; Messias; Ounas, Di Carmine.