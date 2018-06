Alex Sandro può lasciare la Juventus: i rumors parlano di un PSG pronto a calare il carico, una volta risolto il problema del fairplay finanziario, con le grandi di Inghilterra, soprattutto il Manchester United, alla finestra. Ci vorranno comunque almeno 50 milioni per far cambiare idea al progetto dei bianconeri sulle fasce.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in un ipotetico post-Alex Sandro, Matteo Darmian avrebbe caratteristiche più "conservative": un terzino meno sbarazzino, ma utile per la difesa a tre. La pista che porta all'ex Toro si è inevitabilmente raffreddata di fronte al denaro sonante speso per Cancelo e alla distanza che separa la Juve dallo United (offerti 12-13, richiesti 20-25). Ma nei pensieri di Madama resiste l'interesse, maneggiato però con tattica pazienza: aspettando una risposta da Alex Sandro e considerando le condizioni di Leonardo Spinazzola (ai box per altri sei mesi), il terzino italiano potrebbe tornare di attualità in seguito.



Le altre idee, da Bernat a Digne, non hanno consistenza, anche perché ci sarebbero altre soluzioni fai da te: Mattia De Sciglio non è il terzino più offensivo del pianeta, ma può giocare (e bene) pure a sinistra.