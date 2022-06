"Oggi è impossibile trattenere un giocatore che se ne vuole andare". Le parole di Maurizio Arrivabene a proposito della situazione legata a Matthijs De Ligt, lasciano poco spazio alla fantasia con il difensore olandese che sembra in procinto di andare via dalla Juventus dopo sole tre stagioni. Per l’olandese classe 1999 sono tante le pretendenti, ma, per gli esperti, la favorita numero è il Chelsea, alle prese con il restyling del reparto arretrato dopo le partenze di Rudiger e Christensen, tanto che un futuro in Blues di De Ligt vale appena 1,40 volte la posta, nettamente in vantaggio nei confronti del Manchester United del suo maestro Erik ten Hag offerto a 7,50. Vale invece 12 volte la posta un’avventura in Ligue 1 con la maglia del PSG mentre sale a 16 la quota riservata ad un approdo al Manchester City di Pep Guardiola. Impossibile, invece, vedere il difensore in un altro club italiano: Inter e Milan, prime italiane in lavagna, sono fissate a 250.