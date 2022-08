Chiuso l'affare Kostic, la Juventus torna sul mercato per completare il reparto offensivo. E' infatti in attacco che i bianconeri hanno ancora bisogno di un colpo prima di tuffarsi nella nuova stagione. Il nome più caldo nelle ultime ore è quello di Memphis Depay, che potrebbe arrivare a parametro zero in caso di risoluzione con il Barcellona. I betting analyst vedono vicino l'approdo dell'ex Lione, proposto a 1,50. Rimangono però vive altre opzioni, tra le quali spicca quella di Luis Muriel: l'arrivo del colombiano, ora in forza all'Atalanta, paga 2 volte la posta. Attenzione poi a Giacomo Raspadori, nel mirino del Napoli ma fin qui ancora al Sassuolo: il suo acquisto da parte della Juventus è in quota a 3.