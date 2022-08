La stessa dirigenza della Juventus lo ha confermato: la trattativa per portare Memphis Depay in bianconero è già avviata. Da diversi giorni l'olandese gravita nell'orbita dle club bianconero tanto che i betting analyst valutano il suo arrivo a quota 1,50. Rimangono però vive anche altre opzioni per il reparto offensivo di mister Allegri, tra cui spicca Marko Arnautovic, con l'attaccante del Bologna in quota 3,50. Rimanendo in Italia, l'altro nome caldo è quello di Luis Muriel dell'Atalanta con il suo acquisto da parte della Juventus si gioca a 6.