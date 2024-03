Juventus, Djalo non ha mai giocato: il piano per dargli spazio

Più che in salita, l’avventura di Tiago Djalò alla Juventus è iniziata come fosse una scalata infinita. Senza mai vedere la vetta. Quasi tre mesi in bianconero, zero minuti. Esatto, il difensore classe 2000 non ha ancora mai debuttato con la nuova maglia. In questi giorni è rimasto a lavorare alla Continassa insieme ad altri giocatori, ma la società sta riflettendo sul suo futuro. Se dovesse continuare a non trovare spazio fino alla fine del campionato, per Djalò in estate potrebbe farsi strada l’ipotesi di un prestito.



IPOTESI PRESTITO PER DJALÒ - Sei mesi o un anno, il tempo necessario per dare spazio a Djalò e fargli ritrovare continuità dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio. L’obiettivo è quello di riavere un giocatore pronto e in condizione per prendersi un posto nella difesa bianconera. Al momento è soltanto un’idea e non ci sono club che si sono fatti avanti con l’idea di prendere Djalò, ma la preferenza della Juve sarebbe trovare una soluzione in Serie A, in modo da far abituare anche il giocatore a un calcio diverso e più tattico rispetto a quello francese.



L’ULTIMA PARTITA DI DJALO - L’ultima partita di Djalo infatti è del 4 marzo 2023, quando ancora giocava nel Lille. Da quel giorno non ha più visto il campo: più di un anno di stop, ma al momento delle visite mediche la Juve era stata tranquillizzata sulle sue condizioni fisiche, i test erano stati superati senza intoppi ma il portoghese sta faticando a trovare spazio nella squadra di Allegri.



QUANTO HA PAGATO LA JUVENTUS PER DJALÒ - Nonostante un avvio complicato la società punta molto su Djalò, per il quale hanno anticipato l’Inter che era stata la prima società a mettere gli occhi sul portoghese: i nerazzurri stavano trattando per prenderlo a zero alla fine del contratto (giugno 2024), ma il giocatore voleva andare via subito e così la Juventus con un blitz decisivo è riuscita ad anticipare il suo arrivo in Italia di sei mesi: un investimento da 3,6 milioni che ha convinto anche il Lille a lasciarlo partire, per una cifra non altissima ma che il club francese non avrebbe preso in estate se il giocatore si fosse svincolato. Allegri ha detto che Djalò avrà spazio da qui a fine stagione, ma intanto la Juve sta già pensando a un prestito.