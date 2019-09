, esterno offensivo della, uscito ko dopo pochi minuti dalla sfida contro la Fiorentina, lascia un post su Instagram: "L'infortunio di oggi non mi ha minimamente scalfito mentalmente. La stagione sarà lunga, la strada sarà piena di buche, ma noi saremo più forti. Certo mi immaginavo un compleanno un po' diverso. Ma ci saranno altre occasioni per festeggiare! Grazie a tutti per i vostri messaggi. Vi tengo aggiornati e Forza Juve".