Arthur e Rodrigo Bentancur sono destinati a restare alla Juventus anche nella prossima stagione. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la quotazione del brasiliano e la percentuale sulla cessione dell’uruguaiano che spetta al Boca Juniors bloccano idee di cessione. L'ex Barcellona, arrivato nello scambio con Pjanic, è stato valutato tantissimo (circa 70 milioni, ndr) e il club bianconero non può permettersi minusvalenze in questo momento; mentre l'uruguayano non porterebbe tanti soldi: per questo entrambi si ripresenteranno alla Continassa per l'inizio della prossima stagione.