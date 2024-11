Juventus, due difensori dal mercato: Thiago Motta indica Lucumi, la situazione caso per caso

Redazione Calciomercato

Lae il difensore centrale, un ritornello che sentiremo spesso da qui a gennaio., con i due lunghi infortuni di cui sono state vittime Bremer e Cabal, e il budget da utilizzare contenuto. Ecco perché Giuntoli dovrà lavorare con competenza e anche un pizzico di creatività per regalare a Thiago Motta i rinforzi di cui ha bisogno.rappresenta l’opzione che convince di più per caratura internazionale, esperienza, leadership e conoscenza del calcio italiano. La Juventus vuole capire quali siano le reali intenzioni del PSG con Luis Enrique che ha concesso maggiore spazio al difensore slovacco nelle ultime settimane. Piacciono, tanto, siadel Feyenoord chedel Benfica ma sono opzioni decisamente costose per un mercato particolare come quello di gennaio.dell’Empoli è un profilo sicuramente valutato in casa Juve: costa relativamente poco e ha mostrato una crescita importante. Pista da seguire così come quella che porta adell’Arsenal. Anche perché l’idea sarebbe quella di prendere due difensori sul mercato.

- Thiago Motta si fida molto del lavoro di Giuntoli, tra i due l’intesa va a gonfie vele. Il tecnico bianconero ha indicato un profilo che conosce bene ovvero quello del difensore colombiano del Bologna. Piace perché è solido in marcatura, molto bravo a impostare e conosce bene il nostro campionato. Da valutare le intenzioni del Bologna a privarsene a stagione in corso, primi sondaggi previsti nel corso della prossima settimana. La scorsa estate Sartori valutava il suo difensore sui 15 milioni di euro, una richiesta fatta al Milan che aveva preso informazioni prima di puntare tutto su