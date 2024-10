Getty Images

Juventus, due osservati speciali contro il Parma

La Juventus se la vedrà con il Parma e la squadra mercato bianconera potrà osservare da vicino due possibili futuri obiettivi: in primis,

Ange-Yoan Bonny. L'attaccante francese classe 2003 ha segnato 3 gol in questo avvio di campionato. Ma ancor prima delle reti, è il suo contributo al gioco dei ducali ad aver acceso i riflettori. Il suo profilo rappresenta un nome che può essere ideale per Motta.



Altro oggetto del desiderio di casa Juventus è Adrian Bernabe. Scuola Barcellona e Manchester City, il centrocampista classe 2001 è in grado di disimpegnarsi con efficacia sia da mediano (meglio se con compiti di regia) che qualche metro più avanti, sulla trequarti. Un altro profilo importante sul quale Giuntoli ha messo il mirino.