Juventus, due punti di sutura per Alcaraz dopo la gomitata di Yerri Mina

18 minuti fa



La partita di Carlos Charly Alcaraz non è sicuramente stata fra le più positive nella sua carriera e per la sua avventura in casa Juventus, ma il centrocampista argentino è stato condizionato fin dai primissimi minuti da una gomitata presa in testa da parte di Yerri Mina in un contrasto aereo che lo ha immediatamente portato a sanguinare.



Durante l'intervallo Allegri ha scelto di sostituirlo non solo per scelta tecnica, ma anche fisica perché la ferita, che continuava a sanguinare, ha richiesto l'intervento dello staff medico per chiuderla con due punti di sutura. Il giocatore sarà tenuto sotto osservazione ed è a rischio per la gara di Coppa Italia in programma martedì sera contro la Lazio e valida per il ritorno delle semifinali del torneo, mentre dovrebbe recuperare al 100% per la sfida contro il Milan di campionato.