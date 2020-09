L'assenza nella prima partita di campionato contro la Sampdoria e la panchina contro la Roma non hanno fermato le voci di mercato intorno a Paulo Dybala, alle prese con un leggero infortunio muscolare. Anche i betting analyst non escludono che il futuro dell'attaccante argentino sia lontano dalla Continassa e danno la partenza della Joya a 5,00, in direzione Spagna, sponda Barcellona. Una quota che non cancella i dubbi sull'eventuale addio della Joya anche se per il neo allenatore Andrea Pirlo «deve solo migliorare la forma fisica».