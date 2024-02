Juventus, è il momento di Alcaraz. E il futuro è già scritto: palla al Southampton

Max Allegri sta imparando a conoscerlo. Dopo i pochi minuti concessi contro l'Inter ma anche l'esclusione totale con l'Udinese, lo ha poi gettato nella mischia a Verona per cercare quel guizzo che mancava. Un po' alla volta, in ogni caso, Carlos Alcaraz è destinato a trovare più spazio: “Alcaraz un giocatore bravo e ha grande capacità di apprendimento. È qui da poco e con l’Udinese non è entrato perchè avevo bisogno di altro in campo, sono contento di lui”, spiegava il tecnico bianconero alla vigilia del match con il Verona. Il piano è quindi quello di proporlo con sempre maggiore continuità da qui a fine campionato.



E POI... - E poi? E poi si vedrà. Gli accordi dell'operazione impongono due vie al Southampton per fare in modo che l'argentino rimanga alla Juve. Rivedere, decisamente e al ribasso, le cifre del diritto di riscatto. Oppure rinnovare il prestito. Al di là di quello che possa succedere sul fronte Matias Soulé. Ma cosa dicono gli accordi originari? Che il diritto di riscatto è fissato addirittura a quota 49,5 milioni, cifra suscettibile di rialzo in caso di raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Mentre la Juve dovrà comunque pagare 3,7 milioni per il prestito oneroso, più 200mila euro di oneri accessori, in attesa di capire se si verificheranno le condizioni per altri 1,9 milioni di bonus.