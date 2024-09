Juventus e Napoli tra le squadre che hanno speso di più in Europa: la classifica e la situazione in Serie A

AFP via Getty Images

sono tra i club europei che hanno speso di più nell'ultima sessione di calciomercato. Ma non solo: i bianconeri sono anche tra quelli che hanno incassato di più.Il portale specializzato Transfermarkt.it ha analizzato il comportamento dei club nella finestra estiva della stagione 2024/25, fornendo report su spese, incassi e saldo finale.- Non sorprende che sia il Chelsea il club ad aver speso di più, 261 milioni di euro messi sul piatto dai londinesi. E' unvece una sorpresa vedere al secondo posto il Brighton con 30 milioni in meno. Nella top-10 si trovano anche Juventus e Napoli.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

- I Blues e i bianconeri si riscattano parlando di incassi, perché proprio il Chelsea è il club ad aver registrato i maggiori ricavi dalle cessioni. In questa classifica brilla l'atalanta.Di seguito tutte le classifiche globali dell'estate 2024 (chi ha speso di più e chi ha incassato di più, saldi positivi e negativi) e la situazione nel dettaglio dei 20 club di Serie A.