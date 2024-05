Juventus e Roma, Huijsen nel mirino di due club di Premier League

Getty

Il futuro diè ancora tutto da scrivere. Stagioni a luci e ombre per il difensore centrale olandese naturalizzato spagnolo, che a gennaio ha lasciato laper trasferirsi in prestito alla. Per restare? Estremamente difficile, anche perché nel frattempo si allunga la lista delle pretendenti.- Impiegato con continuità fino ad aprile, il classe 2005 non è riuscito a trovare spazio nell'ultimo mese sotto la guida di Daniele De Rossi.Una flessione che non cambia il giudizio su una stagione nel suo complesso positiva: 14 presenze in Serie A (una con i bianconeri, 13 con i giallorossi) e due gol, a cui aggiungere un'apparizione in Coppa Italia nel derby perso contro la Lazio ai quarti di finale e le 11 partite giocate con la Next Gen bianconera.

- Cosa attende ora Huijsen?: quasi impossibile pensare alla conferma del prestito, così come ipotizzare un acquisto a titolo definitivo da parte dei capitolini vista la valutazione fatta dalla Juventus,Una cifra alla quale invece potrebbe arrivare ilfinalista di Champions League, che da qualche settimana ha messo nel mirino il giovane difensore.- I gialloneri, però, non sono l'unico club ad essersi messo sulle tracce di Huijsen: c'è anche la

Dall'Inghilterra rimbalza l'indiscrezione: secondo Team Talk, il centrale classe 2005 ha attirato l'attenzione di due società del massimo campionato britannico, ile il, pronti a preparare un'offensiva concreta.La Juventus attende, consapevole che un'eventuale asta potrebbe far lievitare ulteriormente le cifre della cessione.