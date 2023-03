La sfida di domenica sera sarà anche una gara tra due società che hanno in comune un difficile momento societario:si affronteranno sul campo, ma c'è un'altra partita che coinvolge i due club, ed è quella delle plusvalenze. Il Secolo XIX di oggi fotografa la situazione, rivelando alcuni retroscena tra i due club. La vicenda nasce dall'arcinota inchiesta Prisma della Procura di Torino sui bilanci della Juve dal 2018 al 2021.Il primo filone dell'inchiesta, che aveva messo in moto lariguardava le plusvalenze fittizie e chiamava in causa anche la Samp. Le operazioni finite nel mirino con la Juve riguardavano Audero (7 milioni di plusvalenza), Peeters (3,6), Mulé (3,05), Vrioni (3,4), Francoforte (1,55), Gerbi (1,1) e Stoppa (0,7). La giustizia sportiva avevanei due gradi di giudizio tutti i club coinvolti per l'impossibilità di determinare in modo oggettivo e univoco il valore dei calciatori. I nuovi elementi avevano spinto la Procura Figc a chiedere la revocazione della sentenza di proscioglimento per squadre e dirigenti coinvolti, e tale richiesta lo scorso 20 gennaio come noto è stata accolta solo per la Juventus. Nel frattempo però sul piano, l'inchiesta Prisma sul falso in bilancio bianconero è andata avanti con la richiesta di rinvio a giudizio per 13 dirigenti.Sempre rimanendo sul fronte penale, il 27 marzo è prevista a Torino l'udienza preliminare, e i magistrati piemontesi hanno, riguardanti Audero, Mulé e Peeters. Da Torino filtrerebbe l'esistenza di "" che certificano un debito contratto dalla Juve verso la Samp, non presente nei bilanci bianconeri. Secondo l'accusa le scritture private oltretutto sarebbero controfirmate dalla Samp. La dirigenza blucerchiata peròtale circostanza.Come detto, la Procura di Genova sarebbe entrata in possesso degli atti e secondo il quotidiano li starebbe. Si tratterebbe di un ulteriore nuvolone sull'orizzonte blucerchiato, alla prese con la drammatica situazione economica lasciata dalla gestione Ferrero e con le scarse prospettive di salvezza.