La stagione 2021/22, per la Juventus, sarà ricordata come una di quelle da "zero titoli". Per la prima volta dal 2011, il club bianconero non metterà nemmeno un trofeo in bacheca chiudendo l'anno con il quarto posto in campionato e la doppia sconfitta con l'Inter tra Supercoppa e Coppa Italia. Una stagione al di sotto delle aspettative per Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina della Juve dopo due anni di assenza che avevano visto i bianconeri passare da Maurizio Sarri ad Andrea Pirlo, con cui si era chiuso il rapporto nonostante in entrambi i casi fosse arrivato almeno un titolo. Così, dopo gli zero titoli ottenuti, anche la permanenza del tecnico livornese ora non sembra più così scontata con i betting analyst che quotano a 3,50 l'addio di Allegri, sia in caso di esonero da parte della società che di dimissioni dello stesso allenatore, per la prima volta a secco di titoli dal 2014.