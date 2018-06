La Juventus vince in campo e sul mercato. Dopo aver riscattato il brasiliano Douglas Costa a titolo definitivo dal Bayern Monaco, i dirigenti bianconeri preparano l'assalto a due giovani stelle della Serie A. Con in mano una carta da giocare: Pjaca. Il croato, rientrato dal prestito allo Schalke, può essere utilizzato come pedina di scambio per Milinkovic (più 60 milioni di euro) con la Lazio oppure per Chiesa con la Fiorentina. Sempre secondo Tuttosport, per battere la concorrenza di Inter e Napoli, la Juve è disposta a lasciare l'attaccante italiano un altro anno in maglia viola prima di vestire quella bianconera.

Intanto Mandzukic dovrebbe restare alla corte di Allegri, mentre sono sul piede di partenza Marchisio e Higuain.