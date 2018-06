Un po’ per provocare le pretendenti, un po’ per far capire loro che su Federico Chiesa la Fiorentina punta davvero. Napoli e Inter gli occhi sul gioiello viola li hanno messi da tempo e non è da escludere che, dopo la vetrina di Nizza con la Nazionale, qualche altro grande club europeo pensi all’attaccante come rinforzo. Che il figlio d’arte sia sempre piaciuto al patron azzurro Aurelio De Laurentiis non è un mistero, ma l’arrivo in panchina di Ancelotti lo ha spinto a tentare i Della Valle con 50 milioni di euro. L’offerta è stata rispedita al mittente: se ne potrà discutere quando i milioni in ballo saranno almeno 60. Una cifra notevole che non cozza con quelle “ gonfiate” delle ultime sessioni di mercato e confermata dall’ultimo studio dell’Osservatorio internazionale sul calcio (CIES). In base a vari parametri, tra cui l’età e il contratto (rinnovato lo scorso novembre fino al 2022), la valutazione di Chiesa è di 63 milioni di euro, in linea con quanto chiesto da Corvino. Anche per questo Napoli e Inter stanno sondando le ipotesi Verdi e Politano. Lo scrive La Repubblica.