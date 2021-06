Locatelli ha le idee chiare per il futuro: vuole la Juventus. Il desiderio è quello di essere protagonista, prima all’Europeo con la maglia azzurra, poi a Torino con quella bianconera. Una scelta precisa e ribadita ai suoi rappresentanti nei giorni scorsi.Bisogna trovare una quadra col Sassuolo, ci sarà tempo per approfondire la situazione.- Manuel viene da una stagione da leader in Emilia e si sente pronto per misurarsi in un contesto di primissimo livello. La sua carriera, fin qui, è stata piena di esperienze che lo hanno fatto crescere sotto ogni punto di vista. Manchester City e Psg hanno sondato il terreno e potrebbero presentare presto una proposta ufficiale al Sassuolo.Troppi per I bianconeri che intendono arrivare a quota 25, con la possibilità di inserire delle contropartite tecniche. La partita sta per iniziare, ma è meglio non allungare i tempi onde evitare gli inserimenti dall’estero.