A piccoli passi verso un grande obiettivo.Un interesse reale, concreto. Il forte nazionale argentino, nei piani di Frederic Massara e Paolo Maldini, sarebbe il colpo ideale per aumentare il livello qualitativo della rosa. Può agire dietro la prima punta o da esterno: proprio questa duttilità sta convincendo il club rossonero a fare un investimento importante dal punto di vista economico.Forte anche del gradimento totale del giocatore che spinge per questa soluzione. L’Udinese ha già rifiutato una prima offerta dell’Atletico Madrid perché in questo momento non contempla l’inserimento di eventuali contropartiteLe grandi manovre in via Aldo Rossi sono appena iniziate, la pista che porta a De Paul si sta accendendo sempre di più.