La Juventus si sta rifacendo il look per la prossima stagione, non solo in campo. Sono arrivati, per ora, ma la rivoluzione bianconera riguarda anche la. Impegnata in America nelle amichevoli pre stagionali, la squadra diha presentato una nuova versione delle proprie maglie, inper gli Usa.- A, un ristretto numero di giocatori ha partecipato alla presentazione di questi capi speciali, acquistabili solamente nella città californiana e apresso il Dover Street Market e sul rispettivo e-commerce. Modelli d'eccezione sono statiSono loro ad aver indossato queste creazioni nate dalla collaborazione fra Juventus e il brand messicano. La capsule collection è basata sulla maglia away della stagione 2022-23 e sarà realizzata in edizione limitata, con soli pezzi unici.