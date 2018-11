La Juventus è sulle tracce di James Rodriguez. Il trequartista colombiano non verrà riscattato dal Bayern Monaco, per cui il prossimo 30 giugno tornerà al Real Madrid. I bianconeri, secondo i media spagnoli, aspetteranno proprio quella data per tentare l’affondo. L’operazione dovrebbe inoltre essere facilitata Jorge Mendes, agente del giocatore, che ha portato a Torino Cancelo e Cristiano Ronaldo quest’estate.