Juventus, ecco perché Vlahovic non ha interesse a rinnovare adesso

E anche il mese di marzo è quasi passato, senza un nulla di fatto per il rinnovo del contratto fra la Juventus e Dusan Vlahovic, nonostante la presenza a Torino di Darko Ristic, l'agente dell'attaccante serbo. Vlahovic, arrivato a Torino nel gennaio 2022, ha un contratto fino al 2026.



LO STALLO - L’idea attuale del club bianconero è di allungarlo di uno o due anni, trovando una formula che consenta al club di alleggerire l’ammortamento e il monte ingaggi, ma senza scontentare Vlahovic. L'ex Fiorentina ha un accordo con stipendio a salire, con una base da 7,5 milioni di euro all’anno più bonus, un contratto che nelle prossime due stagioni (2024-25 e 2025-26) lo porterà a guadagnare 12,5 milioni netti a stagione. In soldoni, dal 1° luglio Vlahovic peserà sulle casse della Juventus con un ingaggio da 25 milioni lordi. La Juventus vorrebbe rimodulare l'ingaggio di Vlahovic, abbassandolo e prolungando fino al 2028, ma trova una resistenza da parte dell'attaccante serbo e del suo entourage, che non hanno interesse ad affrettare i tempi, forti dei vantaggi del contratto in essere.



IL 'FATTORE ALLEGRI' - In aggiunta, Vlahovic vuole anche capire quale sarà il progetto tecnico della Juventus nella prossima stagione: chi sarà l'allenatore? Quale sarà il modulo? Il rapporto fra Vlahovic e Allegri è buono, e il rendimento del classe 2000 ex Fiorentina lo testimonia: 15 gol e 3 assist in 25 presenze. Premesso questo, Vlahovic vuole anche capire se Allegri sarà ancora l'allenatore della Juventus, oppure sapere il nome, e conoscere le idee, del tecnico che eventualmente ne prenderà il posto. Per completare il quadro dal punto di vista del giocatore, va segnalato come Vlahvic, al momento, non abbia in mano offerte da parte di altri club.



LA POSIZIONE DELLA JUVENTUS - La Juventus, contenta del rendimento di Vlahovic ma anche perplessa per il modo in cui il centravanti (multato) si è fatto espellere contro il Genoa, ha fretta di rinnovare e, in caso di mancato rinnovo, durante l'estate aprirà delle riflessioni. Per evitare di arrivare al 2025, a un anno dalla scadenza, senza aver rinnovato, la società bianconera potrebbe di nuovo provare a mettere Vlahovic sul mercato, come provò a fare, senza successo, nell'estate del 2023.